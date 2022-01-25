Şaduman Kazancı ve Şükrü bey kırgınlıklarını unutup yuvalarına döndü... Selma Kocabaş bulundu... 2 çocuk annesi Pembe Baday nerede? Paslı çiftinin katili kim? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 25 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 25 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (25 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE 25 OCAK 2021 YOUTUBE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 24 OCAK 2022?

40 yıllık evli çift hafta sonu neler yaşadı? Şaduman Hanım evine gitmeye karar verdiğinden söz edip Müge Anlı'ya kendilerini kavuşturduğu için teşekkür etti. Şükrü Bey de Müge Anlı'nın kendilerine bir şeyleri hatırlattığını ifade edip teşekkür etti. Sinan Akçıl'ın son şarkısına Müge Anlı ilham oldu! Sinan Akçıl, yayını izlediğinde hep Müge Anlı'nın çok acil bulmamız lazım dediğini, Durum Çok Acil lafına kolaj yaptığını, Müge Anlı'yı Allah'ın Türkiye'den eksik etmemesini ifade ederek ilhamını aldığı şarkının "Durum Çok Acil Gel"in Müge Anlı'nın olduğunu belirtip şarkıyı söyledi. İki çocuk annesi kadın 5 aydır kayıp. Kayıp Selma Kocabaş'ın kocası ve arkadaşı canlı yayında... Ahmet Bey komşulara hiç bu benim karım demediğini, Selma Hanım'ın kendisinin komşulara gitmiş olacağını ifade etti. Ahmet Bey, kendisinin %70 engelli olduğunu, kendisinin mendil sattığını, hatta Selma Hanım'ın 1 TL para verdiğini mendil almadığını, 2 ay sonra akşam girdiği yayınlarda Selma Hanım ile tanıştığını anlattı. 2 çocuk annesi Selma Kocabaş bulundu! Selma Hanım, annesini gördüğüne sevindiğini, rahat olduğunu, gelmek istemediğini, 5 aydır çok rahat olduğunu, yeniden doğmuş gibi olduğunu, dört dörtlük bir insanla evlendiğini, nikahının olacağını, annesi ve kardeşinin gelip kendi hayatını görebileceğini söyledi. 72 yıllık mücadelesi mutlu sonla noktalandı,Fatma teyze kimliğine kavuştu!