ATV Müge Anlı FULL izle bugün 25 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü kim öldürdü? İki kuzenin cinayetinde kimin parmağı var? ATV Müge Anlı full izle bugün 25 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 25 ŞUBAT 2022

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ATV MÜGE ANLI FULL İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 24 ŞUBAT 2022

Emine Çöp'e para verdiği iddia edilen Nedim Bey konuştu. Emine Çöp'e neden para veriyordu? Ölüm haberini nasıl aldı? İnşaatçı Nedim canlı yayında... Emine Çöp, Ramazan için Nedim'den para istedi mi? Cinayet gecesi ne konuştular? Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü kim, neden öldürdü? Nedim neden yardım etti? "Evin camları değiştiği dönemde ben Emine'yi tanımazdım, Talat Ağabey ile konuştum." Nedim'den yeni iddia… "Selami isimli arkadaşım, Emine senin paranı gezip tozarak yiyor, dedi" Öldürülen Tuğçe'nin babası canlı yayında... Nedim tanımadığı insanlara neden yardım etti? Çifte cinayette kurşunların hedefi olan Tuğçe'nin babası Müge Anlı canlı yayınında Nedim'den şüphelendiğini söyledi. Muhtarın eşi ve ailesi için tutuklama kararı...