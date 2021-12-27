Kilsi ne demek, TDK'ya göre Kilsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kasımpaşa – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205410123Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Sigaraya zam mı geliyor? Yeni yılda sigaraya bandrol zammı gelecek mi?Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Diziler yılbaşı molası veriyor! İşte 2022 yılbaşında yayınlanmayacak dizilerSağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021 | Sağlık personeli alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 20212022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 201410656
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Seher Yüksel nerede? Seher Yüksel ve Mehmet Demir'den halen daha haber yok...Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Aralık 2021 Pazartesi gününde ekranlara geldi. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Seher Yüksel nerede? Seher Yüksel ve Mehmet Demir'den halen daha haber yok..Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler içinATV Müge Anlı full izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2021 tarihli programını izlemek isteyenler;

MÜGE ANLI 27 ARALIK FULL  İZLE

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 27 ARALIK 2021

Düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu, gözaltındaki nişanlı tutuklandı. Müge Anlı Mülkiye'nin 16 Kasım tarihinde kaybolduğunu, bir kadın cenazesi bulunduğunu hatırlatarak Mustafa'nın sorgunun dördüncü günü adliyeye gönderildiğini, savcı karşısında da hiçbir suçu kabul etmediğini, ancak kasten öldürme suçundan kapalı cezaevine gönderildiğini açıkladı. İslam Kadir, sevgilisinin yaşadığı Malatya'da bulundu. İslam'ın en son Malatya'dan sosyal medyaya giriş yaptığı hatırlatılırken Malatya'da yaşayan Pınar Bozkurt ekibi aradı ve İslam'ı Malatya'da büfede gördüğünü söyledi. İslam telefonu aldı ve kendisini tanıdıklarını, herkesin sen televizyondaydın dediğini, tehdit olayları yüzünden arayamadığını, bugün zaten terminale gideceğini dile getirdi. 70 yaşındaki emekli albay nerede? Seyhan Hanım, görümcesinin hırsız dolandırıcı olduğunu, Hüsniye Hanım'ın Almanya'da Sivaslı bir iş adamını 50 bin Euro dolandırdığını, tüm mallarında haciz olduğunu, kadının yalan dolan konuştuğunu, babasından kalan eve bile Hüsniye Hanım'ın el koydurduğunu, inşaatçıyla bile anlaştıklarını, kendisinin betonunu kendi bahçesine döktürdüğünü söyledi. Yurdagül Demirtürk'ün kızı konuştu. Annesinin dedesinin maaşını almak için resmi nikah yapmadığından söz eden Nisa, Ulaş Bey ile babasının da kavga ettiğini, annesinin sevgilisinin yanında olduğunu belirtip annesinin gözyaşlarına inanmadığını, o evi yedirmeyeceğini belirtti.

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT