ATV Müge Anlı FULL izle bugün 27 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

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22 yıl sonra canlı yayında... 5 çocuk annesi 2 yaşındaki bebeği ile birlikte kayıplara karıştı. Kübra Eker'e 2 haftadır ulaşılamıyor... Fransa'dan getiren aile özlemi... Benoit Murat'ın 34 yıllık hasreti son buldu. Annesi ile canlı yayında kavuştu... 58 yaşındaki Aysel Gülmez'e ne oldu? Aysel Gülmez'in yeğeni Kamuran Gülmez konuştu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri