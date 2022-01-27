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ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Hatice Çakır'ı, dolandıran emlakçı sevgilisi yayına bağlanacak mı? Fahriye Büyükçiçek'in evlilik detaylarında ne gizli? Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Hatice Çakır, tüm birikimini emlakçı Nihat Büyüksu'ya kaptırdı. Peki paralarını geri alabilecek mi? Fahriye Büyükçiçek'in evlendiği ortaya çıktı. Halası stüdyoda zor anlar yaşadı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 27 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (27 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE  27 OCAK 2021 

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 26 OCAK 2022?

3 çocuk annesi Yasemin Çekkopmaz, Nevzat Kuşbaba'nın 15 yaşındaki kızı ve 2 çocuk annesi Pembe Baday bulundu! 27 yaşındaki Barış Osma nerede? Barış'ın annesi oğlunun 5 ay öncesine kadar rahatsızlığı ile ilgili ilaç kullandığını ama sonra iş bulmak istiyorum diyerek ilaçları bıraktığını, son 1 hafta işe girmeyi çok kafasına taktığını, Bayrampaşa'yı dolaşıyorum bana kimse iş vermiyor dediğini dile getirdi. Emlak dolandırıcılığı mağdurları canlı yayında... Orhan Bey, anahtarı aldığını, kombiyi taktırmak için eve girecekken anahtarın kapıyı açmadığını, Nihat Bey'in anahtar getirdiğini, hala kendilerinin 3. Daireye girdiklerini, kombiciyle sabah konuşurken Nihat'ın kardeşinin aradığını, "Orhan abi yanlış oldu, sana yanlış daireyi vermişler" dediği gibi hemen Kıraç karakola gittiğini belirtti. Mehmet Bey ise, 2017'de yine 120 m2 bir ev beğendiklerini, gidip baktıklarını, para verdiklerini, 1 hafta sonra tapuda bir hipnoz gibi olduklarını, imzalar attıklarını, deprem sigortası yaptırmaya gidince evin 45 m2 olduğunu gördüğünü söyledi. Emlakçı sevgili hayallerinden ve parasından etti. Hatice Hanım dükkana gelen gidenler olduğunu gördüğünü ama bilerek güzellikle yakınlaştığını, parasını almak için iyilikle yaklaştığını, onlara marketten alışveriş bile yaptığını, haram ettiğini, hatta orada birisinin "Hatice abla seni dolandırıyorlar, burada bir kadını daha dolandırdılar" dediğini anlattı. 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek'in kaçırıldı iddiası. Fahriye Büyükçiçek ailesiyle karşı karşıya... Fahriye, 2 aydır haber alınamama durumu olmadığını, her gün konuştuklarını, okuluna devam ettiğini, çalıştığı yerde eşi ile tanıştığını, kafede çalıştığını, eşinin de müşteri olarak geldiğini, o şekilde tanıştıklarını dile getirdi. Fahriye, yaşından dolayı çekindiğinden ailesine götürmediğini belirtti.

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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