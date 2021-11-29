Safiye Çallı, Cüneyt Demiral'a evini verdi fakat, öz oğlunun eğitim parasını ödemedi mi? Liseli İsmihan Ceylan nerede kalıyor? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 29 KASIM 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (29 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 29 KASIM 2021?

4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne oldu? Yadigar Bey, eve gittiğinde Yeliz Hanım'ın olmadığını gördüğünü, evden 3 bilezik, bir küpe, yüzük vs. olduğunu, onları da götürdüğünü fark ettiğini, ama altınların umurunda olmadığını, canının sağ olduğunu bilmek istediğini, bir kere de Cuma günü evden kaçtığını anladığında Silivri'de bulduğunu söyledi. Yadigar Bey, Yeliz Hanım'a bir şey yapmadığını, Yeliz Hanım'ın psikolojik sıkıntıları olduğunu, duvarlarla konuştuğunu, doktora da götürdüğünü ama ilaç kullanmadığını, aynı zamanda Yeliz Hanım'ın kanser hastası olduğunu dile getirdi. Yeliz Hanım'ı gören kişi canlı yayında... Burcu Hanım, 2 senedir Silivri'de oturduğunu, Yeliz Hanım'ın her gün Silivri sahildeki kafelerde dilendiğini, bu kadının dikkatini çektiğini zira elinde hep tütün mamulü olduğunu, en son 10 gün önce Silivri sahilde gördüğünü söyledi. Sevgilisini aramaya geldi, suç makinesi çıktı. Müge Anlı, Yadigar Bey'in İstanbul'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, 2019 Küçükçekmece'de suç uydurma, 2019 Pendik dolandırıcılık, 2019 Sultanbeyli dolandırıcılık olduğunu okudu. Yadigar Bey, Silivri'de kavga ettiğini, kavgadan içeri girdiğini söyledikten sonra Müge Anlı bir de cinsel taciz ve hürriyetten yoksun kılma olduğunu vurguladı. Yadigar Bey öyle bir suçu olmadığını savundu. Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyor... Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 26 KASIM 2021?

15 yaşındaki İsmihan Ceylan bir aydır kayıp. Müge Anlı İsmihan'ın 32 gündür haber alınamadığını, İlyas Yaman tarafından ailenin kaçırıldığını düşündüğünü, biz çocuğumuzu okutacaktık dediğini aktardı. İsmihan'ın annesi Bilgay Hanım, İlyas'ın ailesinin ulaşmadığını, hiç haber olmadığını, kızının evlendirilmeye çalışıldığını ama kızının daha 15 yaşındaki olduğunu söyledi. Bir çocuk annesi Ekin Gökçe öldürüldü. Ekin'in annesi Nermin Hanım, kızının 17 yaşında evlendiğini, 19 yaşında anne olduğunu, kızının da 15 yaşında istendiğini, vermediğini, kızının liseyi bitirmediğini, kızının eşi Selçuk Bey'in kızından vazgeçmediğini söyledi. Nermin Hanım, damadının da 2019 yılında öldürüldüğünü belirterek damadını öldüren kişilerin kızını öldürdüğünü düşündüğünü ifade etti. Türkücü sevgili paraları geri verecek mi? Cüneyt Bey, Safiye Hanım kendisine araba al dediğini, o sebeple aldığını, Sülün Osman gibi olduğunu, çok ağrına gittiğini, kimseyi dolandırmadığını belirtti. Müge Anlı, Cüneyt Bey'e senin Safiye ile ne işin var deyince Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın kendisinin alkollü halinden faydalandığını iddia etti. Sevgilisine evini verdi, oğlunun eğitim parasını ödemedi mi?