ATV Müge Anlı FULL izle bugün 29 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Dursun Zehir'in cinayetindeki detaylar masaya yatırılmaya devam ediliyor. ATV Müge Anlı full izle bugün 29 Mart 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik....

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 29 MART 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (29 Mart 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 29 MART 2022?

Konya'daki çifte cinayette yeni gelişme... Farklı şüphe noktaları eş zamanlı operasyon! İki tutuklu sevgili yargılanıyor. 7 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa Duymaç evlatlık verdiği kızı Arzu'yu arıyor... Torunu lösemi dendi, aylarca gösterilmedi. Leyla Hanım, Kızı ve damadının tedavi parası diye kendisinden para aldığını iddia ediyor... 13 yaşında kaybolan Celal Seyit'e ne oldu? Kaybolduğunda 13 yaşındaydı, Celal Seyit'e 5 yıldır ulaşılamıyor...