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ATV Müge Anlı full izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Seher Yüksel ve Mehmet Demir nerede? Metruk ev, ortak arkadaşlar... Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Aralık 2021 Perşembe gününde ekranlara geldi. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı full izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

 Seher Yüksel ve Mehmet Demir'in kayıp ihbarlarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (30 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE 30 ARALIK 2021

MÜGE ANLI FULL İZLE

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 29 ARALIK 2021?

30 yaşındaki Sevda Çalışkan nerede? Müge Anlı, Sevda Hanım'ın ortadan kaybolduğunu, sonra aile 65 yaşındaki birine gittiğini öğrendiğini, arada da konuştuğunu, zaten çok kendisini ifade edemediğini, aradığını, adam araba bulamıyor, gönderemiyor dediğini anlattı. Sevda Hanım'ın kardeşi eniştesinin karton topladığını, eşini bu adamla tanıştırdığını, kardeşini o eve de temizlik yapmaya götürdüğünü, kardeşinin o adamın evinde yemek de yaptığını, gidip baktığını ama o evde olmadığını söyledi. 25 yaşındaki Hüseyin Erdoğan 12 gündür kayıp. Hüseyin'in 19 Aralık gününde Bağcılar'dan kaybolduğunu, 25 yaşında olduğunu söylerken Hüseyin'in babası Nedim Bey, oğlunun annesi ile ayrı olduklarını, oğlunun annesinin yanında kaldığını, eski eşinin kesinlikle oğlunun nerede olduğunu bildiğini ama söylemediğini iddia etti. 70 yaşındaki Mustafa Kaya'nın ifadesi. Müge Anlı, Irmak Hanım'ın dün ifadeye gittiğinde Mustafa Bey'in de Göztepe'de ifade verdiğini, "Aileme irtibat bilgilerim verilmesin, herhangi bir suça maruz kalmadım, kimseden şikayetçi değilim, kayıp değilim, büyük kızımın yanında kendi isteğim ile kalmaktayım" dediğini okudu. Eşine ve kızına görüntülü mesaj gönderdi. Mustafa Bey, kızı ile görüşmek istemediğini söylerken Sibel Hanım inatla Irmak seninle görüşmek istiyor dedi. Mustafa Bey bana kötülük yapıyorlar, istemiyorum, eminim dedi. Seyhan Hanım bunun senaryo olduğunu iddia etti ve hastaneye götürelim, konuşması iyice gitmiş dedi. 2,5 yıl sonra ilk kez görüşüyorlar. Mustafa Kaya canlı yayında... 25 yaşındaki genç ve 30 yaşındaki kadın bulundu.

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