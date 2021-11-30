ATV Müge Anlı full izle bugün 30 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Yadigar Kepçe, ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz nerede? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 30 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubebaşlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 30 KASIM 2021 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (30 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 29 KASIM 2021?

8 gündür kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi kadın bulundu. Yadigar Bey, sabahları Yeliz Hanım ile kahvaltı yaptıklarını akşamları da çay içmeye giderlerken eşinin hep "Yadigar bak beni çağırıyorlar" dediğini, garip davrandığını dile getirdi. Müge Anlı zaten bu anlatılanların normal olmadığına dikkat çekince Yadigar Bey, herkesin hatası olabileceğini, cezasını yatıp çıktığını, cezasını çektiğini, sorunu varsa kanuna gidilmesini istedi. Bulunan kadın konuştu. Ekip, yayının ardından ihbarın geldiği yere gitti ve Yeliz Hanım bulundu. Yeliz Hanım, sağlığının sıhhatinin yerinde olduğunu ama sokaklarda yattığını, arkadaşında yemek yediğini, kalacak yeri olmadığını, ayrı ev tutup çocukları ile durmak istediğini söyledi. Ekip ile yemeğe giden Yeliz Hanım, 2 buçuk senedir şiddet gördüğünü, küfür duyduğunu, kaçtığı günden beri Silivri'de orada burada kaldığını belirtti. Canlı yayına bağlanan kadın konuştu. Telefondaki hanımefendi, Esenyurt'tan aradığını, televizyonda Yadigar Bey ve Yeliz Hanım'ı görünce tanıdığını, Yadigar Bey'in Esenyurt'ta kimin evinde kalıp ne yaptığını çok iyi bildiğini, hocayım diye insanları kandırdığını, 12 bin TL para gittiğini, sonra indirimle 8000 TL'ye düştüğünü belirtti. Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi yakalandı. Müge Anlı, Adana Emniyeti'nin soruşturma yaptığını, dün akşam saatlerinde cinayet şüphelisi Tolga Avcı'nın cezaevi arkadaşının evinde gözaltına alındığını, Tolga Bey'in "Ebubekir yüzünden kendisine sıktı, ben öldürmedim" dediğini aktardı ve alkışları Adana Emniyeti'ne gönderdi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 29 KASIM 2021?

4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne oldu? Yadigar Bey, eve gittiğinde Yeliz Hanım'ın olmadığını gördüğünü, evden 3 bilezik, bir küpe, yüzük vs. olduğunu, onları da götürdüğünü fark ettiğini, ama altınların umurunda olmadığını, canının sağ olduğunu bilmek istediğini, bir kere de Cuma günü evden kaçtığını anladığında Silivri'de bulduğunu söyledi. Yadigar Bey, Yeliz Hanım'a bir şey yapmadığını, Yeliz Hanım'ın psikolojik sıkıntıları olduğunu, duvarlarla konuştuğunu, doktora da götürdüğünü ama ilaç kullanmadığını, aynı zamanda Yeliz Hanım'ın kanser hastası olduğunu dile getirdi. Yeliz Hanım'ı gören kişi canlı yayında...

Burcu Hanım, 2 senedir Silivri'de oturduğunu, Yeliz Hanım'ın her gün Silivri sahildeki kafelerde dilendiğini, bu kadının dikkatini çektiğini zira elinde hep tütün mamulü olduğunu, en son 10 gün önce Silivri sahilde gördüğünü söyledi. Sevgilisini aramaya geldi, suç makinesi çıktı. Müge Anlı, Yadigar Bey'in İstanbul'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, 2019 Küçükçekmece'de suç uydurma, 2019 Pendik dolandırıcılık, 2019 Sultanbeyli dolandırıcılık olduğunu okudu. Yadigar Bey, Silivri'de kavga ettiğini, kavgadan içeri girdiğini söyledikten sonra Müge Anlı bir de cinsel taciz ve hürriyetten yoksun kılma olduğunu vurguladı. Yadigar Bey öyle bir suçu olmadığını savundu. Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyor... Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu...