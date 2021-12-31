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ATV Müge Anlı full izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Hüseyin Erdoğan nerede?... Emekli Albay Mustafa Kaya'dan mesaj var... Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Aralık 2021 Perşembe gününde ekranlara geldi. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı full izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Emekli Albay Mustafa Kaya, kendisini arayan karısı ve kızını istemediğini söyledi. Stüdyoda anne ve kız zor anlar yaşadı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 31 ARALIK 2021 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (31 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 31 ARALIK 2021

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 30 ARALIK 2021?

İstanbul Kâğıthane'de yaşayan 40 yaşındaki Ramazan Yılmaz, sevgi izi sayesinde programa gelmeden bulundu ve ailesi teşekkür etti. 11 yaşındaki Burak, Gaziosmanpaşa'da sevgi izi sayesinde bulundu ve ailesine teslim edildi. 25 yaşındaki genç ve Sevda Çalışkan aileleriyle buluştu. Cemil Bey ve Nedim Bey, Hüseyin'e kavuşmak için yola koyulduktan sonra sokakta kalan vatandaşlar için İBB'nin oluşturduğu yere gitti ve Hüseyin'e kavuştu. Sevda Hanım ise, orada telefonunun kapatıldığını, o sebeple kardeşlerini arayamadığını, evinde eşinden arada şiddet gördüğünü, neden tartıştıklarını unuttuğunu söyledi. 2,5 yıllık hasret son buldu. Baba - kız canlı yayında buluştu. Mustafa Bey, karısı ve kızına geri döneceğini söyledi. Yıllar sonra karşılaştığı çocukluk arkadaşına aşık oldu. Songül Kaçak'ın dolandırıcılık iddiası. Aşkı uğruna 200 bin lira dolandırıldığını iddia eden kadın canlı yayında.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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