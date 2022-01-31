Ailesi diploma bekliyordu, o evlilik cüzdanıyla geldi... Fahriye Büyükelçi kandırıldı mı? Merve Yöndem annesi ve kardeşine kavuşacak mı? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 31 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 31 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (31 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 31 OCAK 2022?

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye... Sultan Aktaş'ın pahalıya patlayan sosyal medya aşkları. Sultan Hanım'ın evine gidildi ve Sultan Hanım Aydoğan Bey'e güvenip tüm eşyaları sattığını, yatağını bile sattığını, hiçbir eşyasının kalmadığını, kanepede yattığını, tezgâhının döküldüğünü, sobasını bile sattığını, komşularının verdiğini söyledi. Komşu hanımefendi, Sultan Hanım'a soba, odun kömür getirdiklerini, Aydoğan Bey'in ben Sultan'a yüzük alacağım dediğini, Sultan Hanım'ın halinin içler acısı olduğunu dile getirdi. Sultan Hanım, Aydoğan Bey'in neden yayına bağlanmadığını sorup sülalesine rezil olduğunu, erkekse onun da gelmesini istedi. Müge Anlı da paranın ödenmesi için çağrıda bulundu. Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa'nın şüpheli kaybı... Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın Gülçeren Hanım ile de telefon konuşmalarının tespit edildiğini, Medeni Bey'in "Benim sevgilim Gülçeren" dediğini ama Gülçeren Hanım'ın kabul etmediğini dile getirdi. Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın en son Medeni Bey'in yanında olduğunu, sonra da kaybolduğunu vurguladı. Gülçeren Hanım, 4 yıl sonra Medeni Bey'i Tatvan'a çağırdığını zira polisin kendisini aradığını, kendisine ölü resimleri gösterdiğini, korktuğu için Medeni Bey'i aradığını, Müzeyyen senin yanındaysa gönder kadını dediğini, o sebeple aradığını, zaten Vefa'yı da hep kendisinin emzirdiğini söyledi. Şenay Hanım, Gülçeren Hanım'ın hiç tepki almadığını, 2-3 valiz para ile hep eve geldiğini, 2-3 katlı evler yaptığını, ablasının sırtından Gülçeren Hanım'ın para kazandığını söyledi.