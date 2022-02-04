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ATV Müge Anlı FULL izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTube

Merve Yöndem, Medeni'nin yakın arkadaşı Enver Kıraç ile yüzleşti. Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı FULL izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı FULL izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTube

Gülçeren ve Enver Kıraç, Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa'nın nerede olduğunu söyleyecek mi? Medeni'nin yanında oldukları bilinen Müzeyyen Yöndem ve oğlunun başlarına ne geldi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı FULL izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 4 ŞUBAT 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (4 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE 4 ŞUBAT 2021 YOUTUBE

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 4 ŞUBAT  2022?

İnanç sömürücüsüne inandılar, yuvaları dağıldı. Hiç olmayacak işlere inandılar, milyonlarca liralarını kaptırdılar. İsmail Çırakkoca'nın yeğeni konuştu.
''amcamın koyunlarını bana satmaya çalıştılar'' diyen beyefendi, suçluların yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istedi. Dolandırıldığını iddia eden kişi konuştu. Hanımefendi, kızı hasta olduğu için doktora götürdüğünü, çaresiz kalınca Gönül Hanım ile tanıştığını, muska var bulacağım diye 3000 TL kendisinden aldığını, eve gelip sirke ile aradığını, ay kaçıyor muska dediğini, çiçek tenekelerini devirip yakaladım deyip kendilerine göstermeden aldığını dile getirdi. Hanımefendi, Gönül Hanım'ın muskaya baktım size göstermeyeceğim, çarpılırsınız dediğini, bir dana aldıklarını, dananın etlerini Gönül Hanım'ın aldığını anlattı. İsmail Bey'in oğlu canlı yayında... Aydın Bey, babasının kendisini bir hocaya döverek götürdüğünü, karakolda kayıtlar olduğunu söylerken İsmail Bey oğlunun kandırıldığını söyledi. Aydın Bey babasının döverek kendisine ifade verdirdiğini, şikayet ettirdiğini iddia edince İsmail Bey yalan olduğunu savundu.

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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