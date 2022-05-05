ATV Müge Anlı FULL izle bugün 5 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Manşet Haberleri

Esra Ezmeci’yi afallatan 'silikon' itirafı! Eski sevgilisinin tehdidi ürküttü! “Ya parayı ya memeyi alırım"

CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! "Ayşe Fatma'yı seviyor"

Nagehan Alçı, "gizli İmamoğlu sevdası"na gelen eleştirilere ateş püskürdü! "Türkiye açık hava tımarhanesi!"

TÜİK verilerinin ardından milyonların merakla beklediği haber! Rakamlar netleşti! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Abdurrahman Dilipak, anne ve babaları uyardı! "Çocuklar bilgisayarla oynarken, o ekran evin içini görüyor ve dinliyor! Çocuklarımızı çalıyorlar farkında mısınız?"