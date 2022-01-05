Paslı çiftini kim öldürdü? 84 yaşındaki Faik Koçsoy 7 gündür kayıp. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 5 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 5 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (5 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?

Elif Gezer kimliğine kavuşabilecek mi? Müge Anlı, Sayın Şefik Aygöl Nüfus ve vatandaşlık genel müdürüne aynı zamanda valimize de bilgi gittiğini, Şefik Bey'in "Elif Hanım üzülmesin, tüm dosyaları valimiz toparladı ilgili yerlere verdi, hakimle de görüşeceğiz" dediğini, kısa bir sürede çıkacağını belirtti. Müge Anlı, kimliğin kendisine gönderileceğini, kendisinin de Elif Hanım'a vereceğini açıklayınca Elif Hanım gözyaşlarına boğuldu ve teşekkür etti. Şahinbey Belediye başkanı yayına bağlandı, Mehmet Tahmazoğlu aradı ve Fatma Hanım'ın okuma yazma olayını çözeceklerini, kimlik çıkarmasına da yardımcı olabileceklerini, okuma yazma kursuna alacaklarını, okuma yazma öğrenirse fincan takımı hediye edeceklerini belirtti. 64 yaşındaki Mehmet Anıl bulundu. Araştırma sırasında bir aracın arkasında yatan beyefendinin yanına gidildi ve yardım talebini kabul etti, polislerin de yardımı ile vatandaşımız kış kampına yerleştirildi. Mehmet Bey de bir görgü tanığının ihbarı sayesinde bulundu ve Nazmiye Hanım Müge Anlı'ya çok teşekkür edip 3 gündür uyuyamadığını, eşinin canından endişe ettiğini ifade etti. Faik Koçsoy'un ailesi canlı yayında yüzleşiyor... Faik Bey, dedesinin yaşadığına inandığını, dedesinin çobanlıktan gelen bir insan olduğunu, belki bir köyde birisinin yanında yaşıyor olabileceğini, belki onların da dedesini tutabileceğini, bunların tamamen hayal ürünü olduğunu ama öyle olabileceğini düşündüğünü söyledi. Faik Bey ortada kaza olmadığını, dedesine karşı hiçbir kavgalarının da olmadığını ifade etti.