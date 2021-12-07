Zehra Kıyak bulundu. Peki, neden eve dönmek istemiyor? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 7 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL , TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (7 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

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Müge Anlı'ya bir ödül daha,''Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı'' Müge Anlı, bugün 3 gencimizin aramızda olduğunu, İstanbul Üniversitesi'nden geldiklerini, 2014-2015 yıllarında kurulan Altın 61 tarafından Yılın en iyi gündüz kuşağı ödül aldığını söyledi. Serkan Kıyak'ın eşi geri dönecek mi? Müge Anlı, Zehra Hanım ile konuştuklarını, "Gökhan'ı seviyorum, onunla beraberim. Eşim ile severek evlenmedim, zorla oldu, yüzünü bile görmek istemiyorum" dediğini, zaten çocuğunu da almak istemediğini dile getirdi. Ayşe Hanım da kızını evlatlıktan reddettiğini vurguladı. Canlı yayında koruma altına alındı. Sevda Kılıç'ın yeni başlangıcı... Sevda Kılıç, ailesinin yanında. Sevda Hanım, dünyanın en güzel anının bu olduğunu, bir daha ailesini üzmeyeceğini söylerken Hamdiye Hanım umudunu kaybetmişken Müge Anlı'nın "Ben kızını bulacağım" demesinin kendisine umut olduğunu dile getirdi. Sevda Hanım bugün kendisinin yeni hayatının ilk günü olduğunu, doğum günü olduğunu söyledi, pasta kesildi. Hem altınlarından hem kocasından oldu. Müge Anlı, normal bir adamın da akrabası evde yokken neden kadının evine gittiğini, kendisinin de en yakın arkadaşının evine gidince evde kocasının olduğunu görse kendisinin de girmeyeceğini, o zaman bu işin içinde Ayşe Hanım'ın da olduğunu belirtti. Emine Hanım'ın eşi Osman Bey telefon hattında, Osman Bey, bebeğini görmediğini, görmek de istemediğini, çocuk kendisiyse çocuğun nafakasını vereceğini ama her şeyin bittiğini söyledi.

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Dünya Madenciler Günü. Müge Anlı'ya anlamlı ödül... Müge Anlı, 4 Aralık cumartesi günü madenciler günü olması dolayısı ile konuşma yaptı. Zonguldak madencilerden Tolga Bey, 4 Aralık madenciler gününde her sene Müge Anlı'nın kendilerini anması dolayısı ile teşekkür edip Müge Anlı'nın kendilerini maddi manevi desteklediğini söyledi, Müge Anlı'ya hediye takdim etti. Ekranların fenomeni Müge Anlı'ya iki ödül birden... Müge Anlı, dün Altın Kelebek ödül töreni olduğunu, izleyicilerin oyu ile En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldığını dile getirip, ekip arkadaşlarına, atv'ye teşekkür etti. Serkan Kıyak evden giden eşini arıyor. Serkan Kıyak, Uşak'ta eşi Zehra Hanım'ın 3 Aralık'ta kaçtığını, 19 aylık çocuğu olduğunu, eşini isteyip ağladı. Serkan Bey, eşinin görme engelli anneannesinin de evde olduğunu, eşinin onu da bırakıp gittiğini belirtip eşi ile eskiden çok mutlu olduklarını, eşi ile görücü usulü tanıştıklarını anlattı. Serkan Bey, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin tehdit edildiğini, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, kaçıp polise gitmesini istedi. Tarihi eser vaadiyle kandırıldı. 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisi verildi. Emine Hanım, akrabasının yanına gittiğini, orada kuzeninin ve akrabasının da olduğunu, tarihi eser var herkese 1 trilyon düşecek dediklerini bu sebeple bir sürü altın verdiğini, 150-200 bin TL civarı para verdiğini, inandığını söyledi. Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu. 29 gün önce kaybolan Aysun Koçak bulundu.