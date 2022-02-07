Lades ne demek, TDK'ya göre Lades kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararıATV Müge Anlı FULL izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeSevgililer günü telefon kampanyaları 2022 | 14 şubat MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Hepsiburadaİçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da Eren Kış -21 jandarma Er Mahmut Derin operasyonu başlatıldıSevgililer Günü hediyesi bayan, kadın için ne alınır 2022? Sevgililer Günü için eşe, sevgiliye alınacak en modern, farklı hediyeler 2022Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!Sevgililer Günü kampanyaları 2022 | Trendyol, Çiçek Sepeti, Hepsiburada, MediaMarkt, Teknosa 14 şubat kampanyalarıNitramit ne demek, TDK'ya göre Nitramit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Makine Enspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Müge Anlı FULL izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı FULL izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Merve Yöndem, annesi Müzeyyen Yöndem'i bulabilecek mi? Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı FULL izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı FULL izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Gülçeren neyi saklıyor? Medeni'nin yanında oldukları bilinen Müzeyyen Yöndem ve oğlunun başlarına ne geldi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı FULL izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 7 ŞUBAT 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (7 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE 7 ŞUBAT 2021 YOUTUBE

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 4 ŞUBAT  2022?

İnanç sömürücüsüne inandılar, yuvaları dağıldı. Hiç olmayacak işlere inandılar, milyonlarca liralarını kaptırdılar. İsmail Çırakkoca'nın yeğeni konuştu.
''amcamın koyunlarını bana satmaya çalıştılar'' diyen beyefendi, suçluların yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istedi. Dolandırıldığını iddia eden kişi konuştu. Hanımefendi, kızı hasta olduğu için doktora götürdüğünü, çaresiz kalınca Gönül Hanım ile tanıştığını, muska var bulacağım diye 3000 TL kendisinden aldığını, eve gelip sirke ile aradığını, ay kaçıyor muska dediğini, çiçek tenekelerini devirip yakaladım deyip kendilerine göstermeden aldığını dile getirdi. Hanımefendi, Gönül Hanım'ın muskaya baktım size göstermeyeceğim, çarpılırsınız dediğini, bir dana aldıklarını, dananın etlerini Gönül Hanım'ın aldığını anlattı. İsmail Bey'in oğlu canlı yayında... Aydın Bey, babasının kendisini bir hocaya döverek götürdüğünü, karakolda kayıtlar olduğunu söylerken İsmail Bey oğlunun kandırıldığını söyledi. Aydın Bey babasının döverek kendisine ifade verdirdiğini, şikayet ettirdiğini iddia edince İsmail Bey yalan olduğunu savundu.

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT