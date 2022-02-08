ATV Müge Anlı FULL izle bugün 8 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı full izle bugün 8 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. İsmail Çırakkoca neyi saklıyor? İddiaların odak noktasında olan Gönül Taşan stüdyoda... Antalya'da yapılan büyüyü bozdurmak istediler, başlarına gelmeyen kalmadı. Taraflar yüzleşti. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 8 ŞUBAT 2022

Müge Anlı'nın bugünkü (8 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir

ATV MÜGE ANLI FULL ZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Yıllardır ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00 itibariyle sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Şubat 2011 canlı yayınıyla yine ekranlarda. Haftanın son gününde bugün neler oluyor? Detayları öğrenmek isteyenler yukarıda bulunan linke tıklayarak, yayına erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 8 ŞUBAT 2022

Anne oğulun kaybı ile ilgili sıcak gelişme... Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa'nın kaybında cinayet şüphesi. Müge Anlı yayınlarımızın ardından Siirt JASAT'ın özel bir ekip kurduğunu, bugün kayboldukları Bitlis sahasından çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Müzeyyen Hanım'ın eltisi konuştu. Asime Hanım, 2007'de kendisinin büyük oğlunu, Müzeyyen Hanım'ın kızını hastaneye yatırmış olduğunu, aynı odada kaldıklarını, kapının çaldığını, Medeni Bey ve Gülçeren Hanım'ın geldiğini, Müzeyyen Hanım'ın tir tir titrediğini, hoş geldiniz bile demeden kapıya çıktığını söyledi. Asiye Hanım, taburcu olduktan 2 ay sonra Müzeyyen Hanım'ın Yenge Gülçeren benim peşime düştü, başıma bir şey getirecek" dediğini aktardı. Komşusu neden çelişkili konuştu? Kadriye Hanım, Müzeyyen Hanım'a iyilik yapmış olduğundan söz ederken Nedime Hanım, Kadriye Hanım'ın o gün yatak odasının kapısını açmadığını, kızının orada olduğunu belirtti. Gurbet Hanım, ablasının yoldan saptırıldığını, ablasının o gün o evde olduğunu, annesinin kapının önünde çocuk sesi de duyduğunu söyledi. Nedime Hanım, Kadriye Hanım'ın her şeyi bildiğini, şikayetçi olduğunu dile getirdi. Gönül Taşan'ın amcası Mehmet Topal konuştu. Gönül Hanım'ın amcası Mehmet Topal, kasanın üzerinde domuz yağı sürüldüğünü, 40 düğüm içine de muska olduğunu, yengesi Ayten Hanım'ın bu muskaları yaptığını, miras yüzünden olduğunu, eşinin stres yapıp canına kıydığını iddia etti.