ATV ekranlarının sabah kuşağında en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her sabah saat 10.00'da ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda programın 27 Ekim 2021 Çarşamba günkü bölümünü izlemek isteyenler ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün canlı yayın izle | 27 Ekim 2021 Çarşamba Müge Anlı full, tek parça izle YOUTUBE haberimizde...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü bölümünde 12 yıllık eşi yeğeniyle kaçtı. 3 çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayına katılmıştı. Hatice Hanım eşi ile konuşmak istemediğini dile getirince Müge Anlı, Hatice Hanım'ın çocukları merak edip etmediğini sordu. Hatice Hanım, şu an çocukların sırası olmadığını, eşinin yeğeni ile de gitmediğini savundu. Fatma Hanım'ı tanıyan kişi konuştu. Beyefendi, Fatma Hanım'ın okuma yazma bildiğini, partilerde görev aldığını, çok akıllı bir insan olduğunu, istediği her şeyi yapabileceğini, kesin Cemal Bey ile beraber öldürdüklerini söyledi. Beyefendi, bu zamana kadar Fatma Hanım'ın susması, çelişkili konuşmasının da dikkate alındığını belirtti. Sevgilisiyle birlikte kadınlara şantaj mı yapıyordu? sorusu akıllara gelmişti. Rukiye Hanım, kardeşinin de kendisine eksik anlattığını, kardeşinin izne geldiğinde kendilerine o fotoğrafları gösterdiğini, bunlar nerden çıktı deyince de kardeşinin "Bunları annemin telefonundan kendi telefonuma aktardım" dediğini dile getirdi. Yaşar Bey, Necmettin Bey'e sarılmaya çalışarak dertlerinin ortak olduğunu, meselenin kendisinin meselesi olduğunu, hep bu ailenin derdini dinlediğini, sahip çıkmadın demenin ne demek olduğunu sordu ve bağırdı. Yaşar Bey, 30 yıldır enişte olduğunu, birinin derdine yardım etmekten başka ne kötülüğünü gördüklerini, kaçan birisi olmadığını, gel denildiğinde geldiğini dile getirdi. Necmettin Bey katili istediğini söylediğini, Yaşar Bey'e bir şey söylemediğini vurgularken Yaşar Bey kayınbiraderinin alnından öpüp, can ciğer olduklarını, düşman olmadıklarını vurguladı.

