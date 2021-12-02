ATV'nin hafta içi saat 10.00'da Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilgiyle takip ediliyor. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıp kişilerin bulunduğu program 2 Aralık 2021 Perşembe gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 2 Aralık 2021 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayımlanan bölümünde meydana gelen olaylar şöyle:

"Ekin Gökçe'nin ölümü... Arkadaşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Müge Anlı, sorgu işlemlerinin tamamlandığını, üç şüphelinin hakim karşısına çıktığını, Tolga'nın reddettiğini, "ben cinayet işlemedim, Ekin beni vurdu" dediğini, mahkemenin delilleri göz önünde bulundurduğunu, Tolga'nın kasten öldürme suçundan kapalı cezaevine gönderildiğini, iki arkadaşın serbest bırakıldığını söyledi. 16 yaşındaki Fazile Evran 24 gündür kayıp. Müge Anlı, Fazile'nin babası Metin Bey'in söylediklerini hatırlatıp Zonguldak ilçe jandarmasının dün Tugay Bey'in babasının evine baskın yaptığını ama Fazile'ye ulaşılamadığını, Tugay Bey'in annesinin evine de arama yapıldığını, tüm aile bireylerinin haberimiz yok dediğini aktardı. Türkücü sevgili arabasıyla geldi. Müge Anlı, Cüneyt Bey'in geldiğini açıkladı. Cüneyt Bey elinde para ve yanında araba ile stüdyo kapısında görüldü. Safiye Hanım ağlamaya başladı. Cüneyt Bey stüdyoya geldi ve 50.000 TL arabanın değeri olduğunu, 80.000 TL de nakit para getirdiğini söyledi. Beşiktaş'tan noter Kamuran Hanım stüdyoya geldi. Cüneyt Bey, arabanın devri için belgeleri imzaladı. Müge Anlı, Avukat Hayati Bey'in de bu iş ile ilgileneceğini söyledi. Bir mektupla ortadan kayboldu. Sevda Kılıç nerede?

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE