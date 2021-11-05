Aydınlatılmayan olayların bir bir çözüme kavuştuğu, ilginç anların yaşandığı ATV'nin sevilen sabah kuşağı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nurgül Beyhan'ın ölümü masaya yatırılmaya devam etti. Bu kapsamda programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün full, tek parça izle 5 Kasım 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE BUGÜN FULL, TEK PARÇA İZLE 5 KASIM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Kasım 2021 Cuma günü ekrana gelen bölümünde yaşananlar şöyle:

"Elif öğretmenden güzel haber. Görüntülerde Elif Hanım'ın eşinin başkası ile ilişkisi olduğu, nişan davetiyesi bile bastırdığı, sosyal hizmetlere çağrı yapıldığı görüldü. Sosyal hizmetlerin Elif Hanım'ı alıp götüreceği belirtildikten sonra Elif Hanım'ın annesinin yanına götürüldüğü de hatırlatıldı. 3 yıl sonra Elif Hanım'dan yeni görüntüler geldi ve Elif Hanım'ın artık günde yarım saat dik oturabildiği, gülümsediği, mutlu olduğu görüldü. İzmir'de 76 yaşındaki vatandaşımız bulundu. İzmir Buca'da bulunan Alzheimer hastası 76 yaşındaki beyefendini, jandarmaların sevgi izi sayesinde ekibi aradı ve ekip de beyefendinin oğlu Kazım Bey'e ulaştı. Çiğdem Yılmaz 139 gündür kayıp. En son mektup bırakıp gittiğini, Nisan ayında bir hastane girişi olduğunu öğrenildi. Şüpheli sevgilinin arkadaşı konuştu. Cenazeyi traktörle oraya mı gömdüler?

Talip Bey, Fatma Hanım'ı hayatında görmediğini, televizyonda gördüğünü, Cemal Beylerin bu evi bilmediğini iddia etti ve kendisinin değil ama komşuların üzüm bağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine üzüm bağının olduğu yere gidildi ve Talip Bey, Cemal Bey'in bu bağ evini bildiğini ama ne kadar büyük olduğunu bilmediğini, olay yerine de 15-20 dakika sürdüğünü, traktörle 1 buçuk saat sürdüğünü dile getirdi. Cezaevindeki oğlu kimi işaret etti? Cezaevindeki Yusuf Beyhan'dan çarpıcı iddialar..."

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TEK PARÇA, FULL İZLE 5 KASIM CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TEK PARÇA, FULL İZLE YOUTUBE