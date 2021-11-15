Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün birbirinden farklı konuları ele alarak seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni haftanın ilk gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı tekrar izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Kasım 2021 full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 15 KASIM 2021 FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme nerede? 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci nerede? Tüm olaylara dair detayların ele alınacağı bugünkü bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

46 yaşındaki kadın üç gündür aranıyordu. Sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayeti itiraf etti, kadının cansız bedeni kuyuda bulundu. Müge Anlı, Habip Bey'in evlenelim dediğini, Neslihan Hanım'ın istemiyorum dediğini, Habip Bey'in Neslihan Hanım'ı boğup kuyuya attığını, sabaha karşı kayıp büronun Neslihan Hanım'ı kuyudan çıkardığını söyledi. Habip Bey, Neslihan Hanım'ı kıskandığını, ben sana ev açacağım, bu işi yapma dediğini anlatarak eşinin de çocuklarının da duyduğunu, sokak kadını ile evliliğin olamayacağını bu sebeple Neslihan Hanım'ı seçtiğini söyledi. Neslihan Hanım neredeysen çık, ben de pişmanım diyen Habip Bey, yaptığına çok pişman olduğunu, bir şeytana uyduğunu, çok canının sıkkın olduğunu, evinin yuvasının yıkıldığını söyledi ve eşinden çocuklarından özür diledi. İstanbul asayişi gelerek Habip Bey'i gözaltına aldı.

2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme kayıp... Selvi Hanım, yeni geldiklerini, Nisan 20'sine kadar buralarda olacaklarını, yolcu evi olduğunu çocuğunun oynadığını, kendisinin yemek yaptığını, çocuğunun nereye gittiğini bilemediğini, burada kimsenin olmadığını, yabancı kimsenin olamayacağını vurguladı.

3 çocuk babası Muhammet Bahçeci'nin şüpheli kaybı... 16 yaşındaki liseli genç bulundu.