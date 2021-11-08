Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün birbirinden farklı konuları ele alarak seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni haftanın ilk gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Kasım 2021 full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 8 KASIM 2021 FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Geçtiğimiz programlarda ele alınan Nurgül Beyhan cinayetinde konuşan kritik isim," Yeğenim bir yalan makinesi" diyerek yaşananlara farklı bir boyut kazandırdı.

Dilaver Bey, kardeşi ile ilgili hiçbir şeye cevap vermek zorunda olmadığını belirttikten sonra olay günü aşağıya indiklerinde yengesi Nurgül Hanım'ın oğlunda silah olduğunu bildiğini, kapıda Nurgül Hanım'ı da görünce şüphelendiğini, gerekli mercilere de bunu söylediğini ifade etti. Yaşar Bey, kendisinin de kardeşinin de suçlanmasında Kerem Beylerin ellerinden gelmesini yapmasını, istedikleri yere başvurabileceklerini, aynı zamanda oğluna o silahları verenin dayıları olmadığının ne malum olduğunu söyledi. Yaşar Bey, şüphelerinden birinin oğlunun dayısı olduğunu, Şerafettin dayının destek vermediğine inanmadığını vurguladı. Kerem Bey iftira olduğunu, hedef şaşırtıldığını dile getirdi. Nurgül Beyhan aile içindeki intikamın kurbanı mı? Cinayet silahını kim verdi? 16 yaşındaki Ali Taha Öztürk 4 gündür kayıp. Müge Anlı, 5 Kasım günü Sultangazi'den kaybolduğunu, babası ile yaşıyor olduğunu, içine kapanık bir çocuk olduğunu, ilk kez evden kaçtığını, 100 TL parasını çantasını laptopunu aldığını, bir otel aradığını, bir daha telefona ulaşılamadığını söyledi.

NURGÜLE BEYHAN CİNAYETİ

Nurgül Beyhan cinayeti 1 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan ise amcasını görünce silahıyla arkasından ateş etti. Akabinde olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra evinde komşuları tarafından ölü bulundu. Beyhan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ATV MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 8 KASIM 2021 FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM İZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Elif öğretmenden güzel haber. Görüntülerde Elif Hanım'ın eşinin başkası ile ilişkisi olduğu, nişan davetiyesi bile bastırdığı, sosyal hizmetlere çağrı yapıldığı görüldü. Sosyal hizmetlerin Elif Hanım'ı alıp götüreceği belirtildikten sonra Elif Hanım'ın annesinin yanına götürüldüğü de hatırlatıldı. 3 yıl sonra Elif Hanım'dan yeni görüntüler geldi ve Elif Hanım'ın artık günde yarım saat dik oturabildiği, gülümsediği, mutlu olduğu görüldü. İzmir'de 76 yaşındaki vatandaşımız bulundu. İzmir Buca'da bulunan Alzheimer hastası 76 yaşındaki beyefendini, jandarmaların sevgi izi sayesinde ekibi aradı ve ekip de beyefendinin oğlu Kazım Bey'e ulaştı. Çiğdem Yılmaz 139 gündür kayıp. En son mektup bırakıp gittiğini, Nisan ayında bir hastane girişi olduğunu öğrenildi. Şüpheli sevgilinin arkadaşı konuştu. Cenazeyi traktörle oraya mı gömdüler? Talip Bey, Fatma Hanım'ı hayatında görmediğini, televizyonda gördüğünü, Cemal Beylerin bu evi bilmediğini iddia etti ve kendisinin değil ama komşuların üzüm bağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine üzüm bağının olduğu yere gidildi ve Talip Bey, Cemal Bey'in bu bağ evini bildiğini ama ne kadar büyük olduğunu bilmediğini, olay yerine de 15-20 dakika sürdüğünü, traktörle 1 buçuk saat sürdüğünü dile getirdi. Cezaevindeki oğlu kimi işaret etti? Cezaevindeki Yusuf Beyhan'dan çarpıcı iddialar...