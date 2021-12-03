ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 3 Aralık 2021 Cuma günü ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı izle bugün 3 Aralık 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI İZLE BUGÜN 3 ARALIK 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV'de 3 Aralık 2021 Cuma günü ekranla gelecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 24 gündür kayıp olan Fazile Evran'ın bulunması konusu masaya yatırıldı.

Programda yaşanan olaylar şu:

"Balıkesir'de yaşayan 69 yaşındaki Enver Aksüt 'Sevgi İzi' sayesinde bulundu. Müge Anlı 3 Aralık dünya engelliler günü olması dolayısı ile konuşma yaptı, sevgi izinden bahsetti. Müge Anlı Balıkesir'de yaşayan 69 yaşlındaki Enver Aksüt'ün kafasını düşüp yere çarptığını, hastaneye kaldırıldığını, sevgi izi sayesinde ailesine haber verildiğini söyledi. Türkiye Beyazay Engelliler Derneği Kocaeli Onursal Başkanı Murat Bey stüdyomuzda. Murat Bey, Müge Anlı'ya plaket ve zeytin ağacı verdi. Murat Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın yolladığı çiçeği Müge Anlı'ya teslim ederken Müge Anlı da başkana teşekkür etti. 24 gündür kayıp olan liseli Fazile bulundu. Metin Bey, Müge Anlı'nın elini öpmek istediğini dile getirip ağladı ve teşekkür etti.

Müge Anlı, Soma ilçe emniyete bağlı ekiplere teşekkür etti, ihbarlar sonucu adreslere baskınlar düzenlendiğini, Fazile'nin ve yanındaki kişinin yakalandığını, Fazile'nin ben eve dönmek istemiyorum dediğini, devletin koruma altına aldığını söyledi. Boşanma aşamasında ortadan kaybolmuştu, iki çocuk annesi Sevda Kılıç canlı yayında... Sevda Hanım, annesini her zaman gördüğü gibi görmek istediğini, babasının yüzüne nasıl bakacağını sorunca Hamdiye Hanım kızının kötü bir şey yapmadığını, yüze bakılmayacak bir şey yapmadığını vurguladı. Hamdiye Hanım, kızına şimdi sarılmak istediğini dile getirdi. Sevda Hanım, annesinin desteğini alırsa kalkamayacağını, 10 gündür kendisine inanmayı öğrendiğini, kendi yeminlerine inandığını, ağlamaklı durumda olduğunu ama ağlamayacağını, o primleri vermeyeceğini söyledi. Müge Anlı'nın destek çağrısı yankı buldu. Yetkililer Sevda Kılıç'ın yanında..."

ATV MÜGE ANLI İZLE BUGÜN 3 ARALIK 2021 CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 3 ARALIK 2021 CUMA FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE