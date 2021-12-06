ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 3 Aralık 2021 Cuma günü ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı izle bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YouTube haberimizde...

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 6 ARALIK İZLE

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU 6 ARALIK 2021

Dünya Madenciler Günü. Müge Anlı'ya anlamlı ödül... Müge Anlı, 4 Aralık cumartesi günü madenciler günü olması dolayısı ile konuşma yaptı. Zonguldak madencilerden Tolga Bey, 4 Aralık madenciler gününde her sene Müge Anlı'nın kendilerini anması dolayısı ile teşekkür edip Müge Anlı'nın kendilerini maddi manevi desteklediğini söyledi, Müge Anlı'ya hediye takdim etti. Ekranların fenomeni Müge Anlı'ya iki ödül birden... Müge Anlı, dün Altın Kelebek ödül töreni olduğunu, izleyicilerin oyu ile En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldığını dile getirip, ekip arkadaşlarına, atv'ye teşekkür etti. Serkan Kıyak evden giden eşini arıyor. Serkan Kıyak, Uşak'ta eşi Zehra Hanım'ın 3 Aralık'ta kaçtığını, 19 aylık çocuğu olduğunu, eşini isteyip ağladı. Serkan Bey, eşinin görme engelli anneannesinin de evde olduğunu, eşinin onu da bırakıp gittiğini belirtip eşi ile eskiden çok mutlu olduklarını, eşi ile görücü usulü tanıştıklarını anlattı. Serkan Bey, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin tehdit edildiğini, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, kaçıp polise gitmesini istedi. Tarihi eser vaadiyle kandırıldı. 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisi verildi. Emine Hanım, akrabasının yanına gittiğini, orada kuzeninin ve akrabasının da olduğunu, tarihi eser var herkese 1 trilyon düşecek dediklerini bu sebeple bir sürü altın verdiğini, 150-200 bin TL civarı para verdiğini, inandığını söyledi. Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu. 29 gün önce kaybolan Aysun Koçak bulundu.