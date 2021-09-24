Çözülemeyen olayların çözüme kavuştuğu, yürek dağlayan olayların kimi zaman kahredici haberle kimi zamanda müjdeyle sonuçlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında izleyicisiyle 14. sezonunda buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı'yı bugün kaçıran ve yeniden izlemek isteyen ilgililer "ATV Müge Anlı'da bugün ne oldu? 24 Eylül Cuma Müge Anlı'da neler oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yanıt verdik.

ATV MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU? 24 EYLÜL CUMA MÜGE ANLI'DA NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 14 yaşındaki lise öğrencisi bulundu. Müge Anlı, 14 yaşındaki Mouaz Dakkouri'nin Salı günü kaybolduğunu, ailesi ile birkaç sene önce Suriye'den geldiğini, berberde çalıştığını söyledi. 21 Eylül Salı günü Mouaz'ın en son çalıştığı berber dükkanından çıkarken görüldüğü, bir başka çocukla yan yana durduğu, sohbet ettikleri, bir süre sonra mavi yelekli olan çocukla kamera kadrajından çıktığı görüldü.

İkinci bir olay olan ve Türkiye'nin merakla sonuçlanmasını bekleyen 86 yaşındaki Hatice Dağlı Kastamonu'da kaybolmasına dair detaylar ortaya çıktı. Kırık bastonu ve hırkası apartman boşluğunda bulundu. Fahri Bey annesinin evde terlikleri olduğunu bir de bu çatının üzerinde olan lastik ayakkabısının olduğunu, normalde telefonunu hep yanında taşıdığını ama onu da götürmediğini, annesinin koynunda 4-5 bin TL civarında para olduğunu iddia etti. Kayıp kadının torunu Caner konuştu, babaannesinin kendisinin 3 yıldır hayatında olduğunu, çok fazla aralarının iyi olmadığını, babaannesinin sinirli olduğunu "Ben tutsak mıyım niye kapıyı bana açmıyorsunuz" dediğini ve anahtarı istediğini anlattı. Olmaz dediğini, kapıyı kapatıp kilitleyip çıktığını söyleyen Caner, babasındaki anahtarı aldığını, akşam 10 gibi geldiğini, babasının arayıp "Babaannen kayboldu" dediğini, gelir sandığını ama o gece gelmediğini dile getirdi. Yaşlı kadınla ilgili gelen ihbarda Yiğitcan, dün bir kadının kendisinin marketine geldiğini, yorgun halde olduğunu, elinde baston olmadığını, mavi maske ve beyaz başörtüsü olduğunu söyleyince Fahri Bey annesinin mavi maskesi olduğunu kabul etti.

Hüseyin ve Mehmet Şen cinayeti... Hüseyin Bey'in telefonu ile Labit Bey'e gittiğini, ya Labit Bey'in Hüseyin Bey'in evinden telefonu alıp kendi evine götürdüğünü söyleyerek sakince düşünmesini istedi. Labit Bey, Hüseyin Bey'in evinden çıkıldığında Büyükdalyan yolundan Emel Hanım'ın evine gidildiğini söyledi. Labit Bey o gün ne eşinin ne de kendisinin evden çıkmadığını söyleyip araştırılmasını, baz istasyonundan numara çıkacağını ifade etti.

MÜGE ANLI 24 EYLÜL CUMA SON BÖLÜM FULL İZLE

Müge Anlı'nın 24 Eylül 2021 Cuma tarihli yayınını kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linklerden programın tekrarına erişebilirler.