Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği Sevmek Zamanı dün akşam başladı. ATV ekranlarında yayınlanan diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler haberimizde yer alan ATV Sevmek Zamanı 1. bölüm full, tek parça izle | Sevmek Zamanı ilk bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVMEK ZAMANI İLK BÖLÜM YOUTUBE

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

ATV SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVMEK ZAMANI İLK BÖLÜM YOUTUBE

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