Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Yalnız Kurt dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Altay ve Sare plan yaparken bir tuzağa mı düştüler? Altay avcı iken av mı olacak? Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için ATV Yalnız Kurt 5. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar. Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır.

Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir. Dengede durulması bu zor ortamda kimler ayakta kalacaktır? Altay bu denge ortamında Doğan'a karşı güvenini iyice artırmakta Sare ile yeni yollar düşünmektedir. Hedefleri 5 numarayı ortaya çıkarmaktır. Plan işler. Sare'nin de desteğiyle, Doğan Mira'yı ikna eder. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir. Yüzünü kimsenin görmediği 5 hangara gelecek mi? Gecenin sonundaki büyük sürpriz ne? Altay ve Sare plan yaparken bir tuzağa mı düştüler? Altay avcı iken av mı olacak?

ATV YALNIZ KURT 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE