Atv Yayın Akışı 23 Haziran Salı 2020 | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm

Sevilen dizi ve programlarıyla atv ekranlarının yayın akışını sizler için derledik. 23 Haziran Salı günü atv yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz. Salı günü Atv reyting sıralamalarını alt üst edecek gibi gözüküyor.

Gündüz kuşağında Müge Anlı, Esra Erol gibi programlarla gündüz kuşağını alt üst eden atv, akşam Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara gelecek. İşte Atv yayın akışı ve yayın özetleri

Kahvaltı Haberleri

23 Haziran, Salı 08:00

Kahvaltı Haberleri

Türkiye, güne “Kahvaltı Haberleri” ile başlıyor.

Türkiye, güne "Kahvaltı Haberleri" ile başlıyor. Nihan Günay'ın sunduğu "Kahvaltı Haberleri", hafta içi her sabah en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberlerle ekrana geliyor. Kahvaltı Haberleri, hafta içi her gün 08.00'de atv'de…

Müge Anlı ile Tatlı Sert

23 Haziran, Salı 10:00

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün atv'de!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV GÜN ORTASI

23 Haziran, Salı 13:00

ATV Gün Ortası

Tüm merak edilenler Gün Ortası Bülteni ile atv ekranlarında… Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te ATV Gün Ortası bülteninde yer alıyor. ATV Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te ATV'de…

Tüm merak edilenler Gün Ortası Bülteni ile ATV ekranlarında… Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te ATV Gün Ortası bülteninde yer alıyor. ATV Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te atv'de…

Beni Bırakma

23 HAZİRAN, Salı 14:00

BENİ BIRAKMA

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır. Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir?

23 HAZİRAN, Salı 16:20

Esra Erol'da

Esra Erol'da 4.Sezon - 1062.Bölüm

"Esra Erol'da" Atv'de hafta içi her gün karşınızda

Esra Erol sürprizlerle dolu yeni formatıyla ekranlarda olmaya devam ediyor. "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!

23 Haziran, Salı 19:00

Atv Ana Haber

Hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışı...

Atv Haber, Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemini aktarırken, hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla güvenirliğin ve saygınlığın adresi olmaya devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

23 HAZİRAN, Salı 20:00