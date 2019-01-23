ATV yayın akışı 23 Ocak |Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm saat kaçta?

ATV'de ekrana taşınan her bölümüyle yüksek izlenme oranlarıyla adından söz ettiren Sen Anlat Karadeniz 37.bölümün yayın tarihi dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta adrenalin seviyesini en üst düzeye taşıyarak, Kadınların hayatını karartmak ve acı-üzüntüyle boğuşmalarını isteyen Vedat hain planını devreye sokarak onların organize adam kaçırma suçundan tutuklu olarak yargılanarak hapishaneye gönderilmesine neden olması sahne olmuştu. Peki bu hafta neler yaşanacak? Merakla beklenen 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki kadın düştükleri bu tuzaktan kurtarılabilecekler mi? Saniye Vedat'ın elinden kurtarılacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

SEN ANLAT KARADENİZ 37.BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Sen Anlat Karadeniz 37.bölümün seyircisinin karşısına geçeceği tarihin ATV yayın akışında bulunmamasının ardından büyük ilgi odağı haline gelen başarılı ve kaliteli yapımı takip edenler tarafından Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? şeklinde sorgulamalarını aralıksız biçimde sürdürmeye başladı. Sen Anlat Karadeniz 37.bölüm neden yayınlanmıyor? araştırmasını aralıksız sürdüren izleyici kitlesi için, hem yılbaşı tatili hem de bütün dizilerin 3 hafta süresince yayın yapmayacak olması nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Aynı zamanda dizinin yapımcısı tarafından resmi bir açıklamama gerçekleştirilerek Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünün 23 Ocak 2019 tarihinde yayınlanacağı paylaşıldı.

SEN ANLAT KARADENİZ 37.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

SEN ANLAT KARADENİZ 37.BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

BU BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Seni buradan çıkaracağım..."

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ATV ekranlarında 26 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan, heyecan ve gerilimin en üst düzeyde yaşandığı Sen Anlat Karadeniz 36.son bölümde; Mercan, hiç kimsenin haberi olmayacak şekilde Vedat'ın hayatını sonlandırma hamlesinde bulunmak üzereyken gafil avlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Mercan, kendisine hazırlanan hain oyun sonucu kin, nefret ve intikam duygularını zirve noktasında hissettiği Vedat'ın yerine Berrak'ın canına kıyıp katil olmaktan son anda kurtuldu. Tahir, talihsiz haberi aldığı gibi hiç vakit kaybetmeden ölümle pençeleşen Berrak'ı sağ salim bir şekilde kurtararak onun cinayete kurban gitmesinin önüne geçti. Diğer taraftan olay yerinden kaçarak uzaklaşan Vedat'ın ise kadınların her birinin organize adam kaçırma suçundan cezaevine sevk edilmesini sağlayacak kanıtların eline geçti. Kadınlar, Vedat'ın onca yıldır yaşattığı korku ve acının aynısını bu kez kendisine maruz bıraktırmak isterken çok daha korkunç bir tabloyla karşılaşıp, polis ekipleri tarafından tutuklu yargılanarak mahkemeye gönderildi.