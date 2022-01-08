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ATV yayın akışı 8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizi Kardeşlerim'in yılbaşının ardından ekranlara gelip gelmeyeceğini merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki ATV Yayın akışı 8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

ATV yayın akışı 8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin cumartesi akşamları ekrana gelen Kardeşlerim dizisi yeni yıla girilmesinin ardından 1 Ocak tarihinde ekranlara gelmedi. Dizinin ekranlara gelmesinin ardından yeni haftada 8 Ocak Cumartesi günü dizinin ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bizlerde bu kapsamda en çok araştırılan " ATV yayın akışı 8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. 

8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2022 KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

8 Ocak 2022 Cumartesi gününde bu akşam Kardeşlerim dizisi yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde ATV yayın akışına göre Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi ekranlara gelecek.

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)
12:40 Kalp Yarası
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)
00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
02:10 Kuruluş Osman
04:55 Bir Zamanlar Çukurova

8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

KARDEŞLERİM BUGÜN NEDEN YOK, VAR MI? KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi bugün 2 haftalık yılbaşı arası vermesi nedeniyle yok. Dizinin bu haftanın ardından  yeni bölümünün 15 Ocak 2022 Cumartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Ayrıca dizide çoğu oyuncunun Kovid-19'a yakalanmasına karşın karantina süresinin 7 güne inmesiyle bölümlerin ekrana gelmesinde bir sorun görünmüyor. 

8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Tayfun Altuntaş
Editör
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