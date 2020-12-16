Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar...15 Ocak Cuma Hutbesi: Miras, Her Hak Sahibine Hakkını VermekATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Aşı olacak mısınız?' sorusunu yanıtladıReal Madrid 1-2 Athletic Bilbao | maç özeti izleSağlık Bakanlığı madde madde açıkladı! Aşı olanlar yan etkilerle karşı ne yapmalı?Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den akılları karıştıran paylaşım! Saniye diziden ayrılıyor mu?İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon TL ödülle aranan turuncu kodlu Kurban Pehlivan öldürüldü!Cuma mesajları anlamlı, resimli, sözlü 2021 | En çok gönderilen Cuma mesajları: Cuma sözleri yeniTRT Spor yayın akışı! TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?

15 Ocak 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, ardından "Esra Erol'da" yer alacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?

15 Ocak 2021 Cuma ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Ocak 2021 Cuma ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?

ATV 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı

AKINCI SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT