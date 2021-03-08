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ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Akıncı" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 12 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne         "Kahvaltı Haberleri"  ile başlarken, hemen ardından sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 12 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı...

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 12 MART 2021 CUMAYAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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