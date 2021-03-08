ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 12 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 12 Mart 2021 Cuma Yayın Akışı...

ATV 12 MART 2021 CUMAYAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı