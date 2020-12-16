ATV Yayın Akışı | Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak?

21 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile başlarken, günün ikinci yarsında ise yerli sinema filmi "Şansımı Seveyim" izleyici karşısında olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.0 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Şansımı Seveyim

BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?