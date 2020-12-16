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  3. ATV Yayın Akışı | Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak?

ATV Yayın Akışı | Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak?

21 Aralık Pazartesi ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak?

21 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile başlarken, günün ikinci yarsında ise yerli sinema filmi "Şansımı Seveyim" izleyici karşısında olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi  ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümde ne olacak?

ATV 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.0 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Şansımı Seveyim

ATV Yayın Akışı | Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak?

BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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