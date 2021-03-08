ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 11 Mart 2021 Perşembe Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alacak. Akşam ise " Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 11 Mart 2021 Perşembe Yayın Akışı...

ATV 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova