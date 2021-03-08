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ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi " Bir Zamanlar Çukurova" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 11 Mart 2021 Perşembe Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne         "Kahvaltı Haberleri"  ile başlarken, hemen ardından sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alacak. Akşam ise " Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 11 Mart 2021 Perşembe Yayın Akışı...

ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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