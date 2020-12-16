ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de
16 Şubat 2021 Salı yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
16 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı...
ATV 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz