Sütyensiz spor yapan Songül Karlı verdiği frikikle ortalığı salladı!ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021? ATA AÖF bütünleme sınavları online mi?Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!Son dakika... Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildiNihat Kahveci'den 'Sanki Ronaldinho ile oynadın' diyen takipçisine güldüren cevapLGS'ye kaç gün kaldı 2021? 2021 LGS'ye kaç kişi girecek?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?Star TV Yayın Akışı |Yerli Sinema "Sen Kimsin"İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kaç gün etkili olacak? Meteoroloji Uzmanı Demirhan tarih verdiATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

9,10,11 Şubat 2021 ATV yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

ATV 9 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe - M. Başakşehir

FENERBAHÇE - M.BAŞAKŞEHİR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarında Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir maçı atv' de! Naklen yayınlanacak Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir karşılaşması Salı günü saat 20.45'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASI CANLI İZLE

ATV 10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder. Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

ATV 11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT