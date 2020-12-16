ATV Yayın Akışı |Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması

9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise Fenerbahçe - M. Başakşehir karşılaşması ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı...

ATV 9 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe - M. Başakşehir

FENERBAHÇE - M.BAŞAKŞEHİR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarında Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir maçı atv' de! Naklen yayınlanacak Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir karşılaşması Salı günü saat 20.45'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

ATV 10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder. Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

ATV 11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.