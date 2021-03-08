ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 21 Mart 2021 Pazar Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 21 Mart 2021 Pazar Yayın Akışı...

ATV 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Hercai

15:50 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai