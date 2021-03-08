ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de
ATV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışında neler var? ATV' de güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Hercai" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 21 Mart 2021 Pazar Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 21 Mart 2021 Pazar Yayın Akışı...
ATV 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hercai
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai