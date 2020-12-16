ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim ilk bölümüyle ATV'de
20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne "Maraşlı" tekrar bölüm ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" ilk bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
20 Şubat 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Maraşlı" tekrar bölüm ile başlarken, akşam ise " Kardeşlerim" dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...
ATV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler 2
11:40 Maraşlı
15:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim