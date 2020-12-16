ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim ilk bölümüyle ATV'de

20 Şubat 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Maraşlı" tekrar bölüm ile başlarken, akşam ise " Kardeşlerim" dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

ATV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kediler ve Köpekler 2

11:40 Maraşlı

15:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim