ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 Mart 2021 Cumartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından sevilen Dizi " Hercai" tekrar bölüm yer alacak. Akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 13 Mart 2021 Cumartesi Yayın Akışı...

ATV 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Hercai

13:30 Kardeşlerim

15:30 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim