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ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 Mart 2021 Cumartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne         "atv'de Hafta Sonu"  ile başlarken, hemen ardından sevilen Dizi " Hercai" tekrar bölüm yer alacak. Akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 13 Mart 2021 Cumartesi Yayın Akışı...

ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Hercai
13:30 Kardeşlerim
15:30 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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