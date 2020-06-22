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ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde ne olacak?

ATV'nin 26 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. ATV ekranlarının gündüz kuşağında İkiz Patiler adlı yabancı sinema yayınlanırken, akşam ise Kim Milyoner Olmak ister yarışması izleyicinin karşısında olacak. İşte Kanal D 26 Aralık Cumartesi yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde ne olacak?

26 Aralık Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında İkiz Patiler adlı sinema filmi yer alırken, akşam ise polisiye dizi Kim Milyoner Olmak ister adlı yarışma ATV ekranlarında olacak. ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde ne olacak?

ATV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
12:00 Hercai
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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