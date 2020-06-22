ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde ne olacak?

26 Aralık Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında İkiz Patiler adlı sinema filmi yer alırken, akşam ise polisiye dizi Kim Milyoner Olmak ister adlı yarışma ATV ekranlarında olacak. ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi ATV yayın akışı...

ATV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

12:00 Hercai

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister