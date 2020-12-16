ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak ister yılbaşı özel

31 Aralık Perşembe ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak ister" yılbaşı özel bölümünde birbirinden güzel konukları ile ekranlarda olacak.... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Aralık Perşembe ATV yayın akışı...

ATV 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak ister?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL PROGRAM KONUKLARI KİMLER?

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de!