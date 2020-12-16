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  3. ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak ister'de neler olacak?

ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak ister'de neler olacak?

16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışında neler var? ATV' de güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, ardından "Hercai" tekrar bölümüyle yer alacak. Akşam ise "Kim Milyoner Olmak ister" yarışması izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak ister'de neler olacak?

16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kim Milyoner Olmak ister" yarışması yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı | Akıncı yeni bölümünde neler olacak?

ATV 16 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Hercai
13:30 Unutursam Fısılda
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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