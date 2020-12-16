ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak ister'de neler olacak?
16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışında neler var? ATV' de güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, ardından "Hercai" tekrar bölümüyle yer alacak. Akşam ise "Kim Milyoner Olmak ister" yarışması izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kim Milyoner Olmak ister" yarışması yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...
ATV 16 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Hercai
13:30 Unutursam Fısılda
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister