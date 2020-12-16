ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak ister'de neler olacak?

16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kim Milyoner Olmak ister" yarışması yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

ATV 16 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Hercai

13:30 Unutursam Fısılda

15:50 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?