ATV Yayın Akışı | Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

23 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile başlarken, günün ikinci yarsında ise fenomen dizi Kuruluş Osman izleyici karşısında olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı...

ATV 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey’in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey’in girişimleri ile Kayı Obası’nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi’ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu’ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun’u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu’yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey’den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy’dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola’dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?