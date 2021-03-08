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ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise "Maraşlı" dizisi yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 8 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne           "Kahvaltı Haberleri"  ile başlarken, hemen ardından sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alacak. Akşam ise "Maraşlı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 8 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı...

ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

 

ATV 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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