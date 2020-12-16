ATV Yayın Akışı | Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?
27 Aralık Pazar ATV yayın akışında neler var? ATV gündüz kuşağında yerli dizi tekrarları yer alırken, akşam ise " Maria ile Mustafa" dizisi ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
27 Aralık Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta sonu haberleri ile başlarken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi Maria ile Mustafa" izleyici karşısında olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazar ATV yayın akışı...
ATV 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:50 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır? Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir? Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar. Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur. Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.
MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.