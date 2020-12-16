ATV Yayın Akışı | Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

27 Aralık Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta sonu haberleri ile başlarken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi Maria ile Mustafa" izleyici karşısında olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazar ATV yayın akışı...

ATV 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:50 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?