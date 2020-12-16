ATV Yayın Akışı |Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümde ne olacak?

28 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda yer alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Sağ Salim

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?