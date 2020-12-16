ATV Yayın Akışı |Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümde ne olacak?
28 Aralık Pazartesi ATV yayın akışında neler var? ATV gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer alırken, günün ikinci yarısında ise sevile dizi "Beni Bırakma" ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
28 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda yer alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...
ATV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Sağ Salim
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
70 yaşındaki Hamdi Kılıç 32 gün önce kaybolmuştu. Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlattı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranıyor... Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri koordinatları belirlemeye çalışıyor... Hamdi Kılıç'ın şüpheli kaybıyla ilgili konuşulan köy sakini, Sakine Akdeniz ve dünürü Ali Çetin ile ilgili bildiklerini anlattı.
Canlı yayında büyük kuyuya merdiven indirildiğini ekiplerin aşağıya inip detaylı bir arama yapacakları söylendi. Jandarma köpeği Peltenin kuyuda yaptığı arama çalışmaları dikkat çekti. Köpeğin burnu ile işaret ettiği alan kazılmaya başladı. Hamdi Kılıç'a dair bir iz bulunacak mı? Sakine Akdeniz'i tanıyan Metin Sert canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Sakine Akdeniz'in amcasının yanında çok durmadığını, arsaları sattırıp paralarını alıp üç gün kalıp gittiğini söyledi. Amcasının da hayatını kaybettiğini ekledi.