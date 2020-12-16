ATV Yayın Akışı |Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümde neler olacak?

4 Ocak Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne ATV kahvaltı haberleri ile başlarken, gündüz kuşağında "Esra Erol'da" izleyici karşısında olacak. Akşam ise yeni dizi Akıncı'nın ilk bölüm tekrarı yayınlanacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Ocak Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV 4 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

stanbul Büyükçekmece'de kaybolan 16 yaşındaki kızlar bulundu. Konuşup kendilerini ifade edemeyen kızlardan birini sonra diğerini evlerinin önüne bırakan kişiler kim? Yanlarında kim tuttu? Kızlar ve ailesi ifade için emniyete gideceklerini söyledi. Aylin Öğretmenin katil zanlısı her şeyi anlattı... Şiddete karşı verdiği mücadelesiyle bilinen ve oldukça sevilen Aylin Sözer, eğitimle karşısında durduğu şiddetin kurbanı oldu. Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına hükmedilen Aylin öğretmenin katil zanlısı demir parmaklıklar ardına gönderildi. 14 yaşındaki Yiğit Fevzi'yi İstanbul Kadıköy'de iki defa gördüğünü söyleyen izleyici, gördüğü kişinin Yiğit olduğuna emin olduğunu ve birinden ''Moğolistanlı olduğunu ve işe girdiğini'' duyduğunu sözlerine ekledi. 2003'te Hakan Küçükboğa'nın Mersin'de semt pazarında bıraktığı Kadirhan bugün 23 Büşra ise 21 yaşında. Kaybolduğunda Kadirhan 6, Büşra ise 4 yaşındaydı. Hakan Bey çok pişman olduğunu, çocuklarını bulmak istediğini söyledi.