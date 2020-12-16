ATV Yayın Akışı | Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler olacak?
12 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, ardından "Esra Erol'da" yer alacak. Akşam ise "Malatyaspor - Galatasaray" maç ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
12 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge "Malatyaspor - Galatasaray" maçı yayınlanacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 12 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışı...
ATV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20:45 Malatyaspor - Galatasaray
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep Güngör cinayetinde üç gözaltı. Hatay, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon. Müge Anlı yayınının ardından düğmeye basıldı. 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ün cinayetinde sevgilisi, ağabeyi ve ablası gözaltına alındı Soruları yanıtsız bırakan sevgili, polis merkezinden İstanbul'a sorgulanmak üzere yola çıkarıldı. Ağabeyi ve ablası da sorgulanıyor. 3 aynı şehirde aynı anda başlayan operasyonun en önemli ayağının Hatay'da olduğu ve katil zanlısı Ecevit'in soruları yanıtsız bıraktığı ve polis tarafından evinin arandığı aktarıldı.
Diğer operasyonun Gaziantep'te olduğu Zeynep Güngör'ün ağabeyi İrfan Demir'in kız kardeşinin adresini Ecevit'e verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı söylendi. Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki; Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacak. Sema Esen'in klasik otopsi işleminde sürüntü örneğiyle sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde talimat verildi. 11 yıllık beraberliklerinden 5 çocukları olan Erdem Uçkan ve Ceylan Baru'nun değişim hikayelerinde yeni bir yolculuk vardı. Yayının ardından Müge Anlı ekibi ile yola koyulan aile, ilk kez hep birlikte alışveriş yaptı, kuaföre gitti. Müge Anlı'ya çok teşekkür eden çiftin yüzleri güldü. 33 yaşındaki Selçuk Çuval bir aydır kayıp. Selçuk Çuval nerede? Ailesi borcu olduğunu o borcu ödemek için inşaatta çalıştıklarını, oğullarının sağ olduğu haberini duymak istediklerini söylediler.