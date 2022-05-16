ATV'nin Youtube kanalına girmek isteyenler kanala bir türlü ulaşamadılar. Youtube tarafından askıya alınan kanalın neden kapatıldığı da merak konusu oldu. Biz de haberimizde ATV YouTube kanalı kapatıldı mı? ATV YouTube kanalı neden kapatıldı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ATV YOUTUBE KANALI KAPATILDI MI? ATV YOUTUBE KANALI NEDEN KAPATILDI

ATV tarafından ise henüz resmi açıklama gelmezken ATV’nin YouTube kanalı topluluk kurallarını ihlal ettiği için kapatıldığı öğrenildi. Youtube üzerinden kanala ve videolara ulaşılamıyor. Dizilerin ve programların kendine özel kanalları bulunuyor. O kanallar arasından kapatılan ise olmadı. Sadece ATV Resmi Youtube hesabına ulaşım sağlanamıyor.