AÜ Tıp Fakültesi’nde yeni müfredat ile yeni dönem

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersi yapıldı. Bu yıl birinci sınıfların Türkiye'de bir ilk olarak uygulanan Semptom Temelli Eğitim Programına başlayacak ilk öğrenciler olduğunu söyleyen Rektör Özkan, gerçek hayata en yakın modelle eğitim alacak öğrencilerin çok şanslı olduğunu vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Ders Açılış Töreni Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Prof. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Doç. Dr. Veli Vural, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Verdiğimiz eğitim ilk 3'ü hak ediyor"

Ülkenin en başarılı öğrencileri olarak Akdeniz Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri tebrik eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "En başarılı öğrencilere en iyi eğitimi veriyoruz. Bugün ilk dersle başlangıcını yaptığımız 6 yıllık eğitim hayatınızın sonunda hatta mesleğe atıldığınızda ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı çok daha iyi anlayacaksınız. Bunu bir rektör olarak değil Akdeniz Tıp Mezunu biri olarak söylüyorum." dedi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerin ardından en yüksek puanla öğrenci alan tıp fakültesi olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk 10 arasında yer alsa da verdiğimiz yenilikçi eğitim ile ilk üçte olmayı hak ediyoruz" diye konuştu.

Göreve geldiği günden buyana üç yıllık süreçte ekibiyle beraber Tıp Fakültesi eğitimini ciddi şekilde revize ettiklerini belirten Rektör Özkan, "Tıp Fakültemiz yıl 50'nci yılını kutluyoruz. Siz bu 50 yıllık birikimin, deneyimin ışığında eğitim alacaksınız. Bilgi, deneyim, tecrübe çok önemlidir ancak bunun yanında Akdeniz'in farkı alanında öncü çalışmalara imza atmaktır. Siz de yaptığınız işle fark oluşturmak için doğru yerdesiniz. Bireysel öğrenme sürecini kolaylaştırmak için Tıp Fakültemizde Türkiye'de bir ilk olan Ters Yüz Öğrenme Modelini hayata geçirdik. Sizler derslerinizden önce hocalarımızın hazırladığı videolar ile konuya hazırlanacak ve ders saatini daha efektif değerlendirebileceksiniz. Yine bir ilk olarak Semptom Temelli Eğitim Programı'nı başlattık. Bu yıl bu programla eğitime başlayacak ilk öğrenciler olarak çok şanslısınız. Gerçek hayata en yakın modelle eğitim alarak çok daha donanımlı bir şekilde mezun olacaksınız. Bunun faydalarını eğitiminizin ilerleyen süreçlerinde ve mesleğinizi yürütürken göreceksiniz. Yine Üniversitemizin farkını ortaya koyduğu bir konu da geçen yıl Türkiye'de bir ilk olarak TUS Deneme Sınavı uygulamasını başlattık. Gerçekten hocalarımızın özverili ve uzun mesailerle hazırladığı bu uygulama ve yaptığımız diğer tüm çalışmalar sizlerin parmakla gösterilen hekimler olabilmeniz için" şeklinde konuştu.

"İyi hekime her zaman ihtiyaç var"

Doktorluk mesleğinde olması gereken önemli özelliklerden bahseden Rektör Özkan "Her meslek saygı, sevgi gerektiriyor ama tıp biraz daha farklı. Bu meslek daha çok saygı, sevgi ve vicdanla yapılması gerek. Çünkü sonuçları diğer mesleklerden biraz daha farklı. Her daim sevgi, saygı ve vicdanınızla çalışmak durumundasınız. Aynı zamanda hekimlik çok evrensel bir meslek. Bu meslek insanoğlu var olduğu sürece evrenin her tarafında var olacak. Ancak iyi hekime ihtiyaç var, sıradan hekime değil. Bu da ciddi mesai ve ciddi fedakârlık gerektiriyor" diye konuştu. İyilerin her zaman fark oluşturacağını söyleyen Rektör Özkan, "Her meslekte olduğu gibi sayımız artıyor. Tıpta da bu böyle ancak iyi hekimlerseniz her zaman size ihtiyaç var. Fark oluşturacak olan sizlersiniz" dedi.

"Alandaki gelişmeler heyecan verici"

Doktorluğun sadece hasta muayenesi ile değil araştırma yönüyle de çok güzel ve kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Rektör Özkan, "Çok güzel bir mesleğimiz var. Sadece sahada hasta muayene etmek değil. Kendi açımdan son zamanlarda yapılan iki tane araştırma beni ciddi heyecanlandırıyor. Sevgili gençler hayallerinizi hedeflerinizi yüksek tutun. Ben eminim ki Akdeniz'den mezun bir hekim büyük başarılara imza atacak ve Akdenizli olmanın farkını hissettirecektir. Yeter ki siz sunduğumuz imkânlardan en iyi şekilde faydalanın ve kendinize güvenin" diye konuştu.

"Bu memlekete borcumuz var"

Tıp alanında yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "İnsanlık adına yapılacak o kadar şey var ki. Ama üzüldüğüm konu bunu niye İsrailliler, Amerikalılar, Almanlar yapıyor, niye biz Türkler yapmayalım? Sonuç olarak sizin ailenize ve ülkenize borcunuz var. Biz Ömer hocayla Türkiye'nin ilk yüz, kol, dünyanın ilk rahim naklini yaptık. Borcumuzu bir miktar ödediğimizi düşünüyorum. Bu anlamda sıra sizde artık sizler de çok çalışarak, insanlara faydalı olarak insanlığa ve memlekete olan borcunuzu ödeyeceksiniz. Tıp usta çırak ilişkisidir. Usta çırak ilişkisinde en kıymetli şey ustalarınıza, hocalarınıza saygı. Sizlerden çok şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"En iyilerinden eğitim alacaksınız"

Üniversite ve fakültenin genel tanıtımını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar da, Tıp Fakültesinin 50. yılını geride bırakan köklü ve güçlü bir fakülte olduğunu ve bugüne kadar 7 bine yakın aktif görev yapan mezunları olduğunu belirtti. Öğrencilerin çağdaş eğitim yöntemlerini bilen, deneyimli alanında lider öğretim üyelerinden eğitim alacaklarını ifade eden Dekan Gürpınar, "Çok iyi hocalardan eğitim alacaksınız. Bunların başında Türkiye'nin gururu olan Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan geliyor. Türkiye'de, dünyada ilklere imza atan hocalarımız. Onlardan eğitim alacak olmanız vizyonunu, ufkunuzu çok geliştirecek" dedi.

"İlklerin üniversitesi"

Pek çok konuda olduğu gibi eğitim yöntemleri ile de öncü olduklarını ifade eden Dekan Gürpınar "Bu sene Türkiye'de ilk kez başlattığımız Semptom Temelli Eğitim Programı yine ilk kez geçen sene başlattığımız Ters Yüz Eğitim Modeli, probleme dayalı öğrenim, sosyal sorumluluk projeleri, mesleki yabancı dil eğitimi gibi çok farklı yöntemlerle zaman zaman gruplar halinde sizlere en iyi eğitimi vermeye çalışacağız." dedi. Teorik eğitimin yanında güçlü bir pratik eğitim verildiğini söyleyen Dekan Gürpınar, öğrencilerin Türkiye'de çok az fakültede bulunan simülasyon merkezinde birebir insan vücudunu taklit eden robot düzeyinde maketler üzerinde eğitim alacaklarını kaydetti. Sınavların ASOS üzerinden yapıldığını, kâğıt, kalem kullanmadan tabletlerle yapıldığını dile getiren Dekan Gürpınar, sınav sonuçlarının yaklaşık iki saat içinde açıklandığı ve yapılamayan sorular üzerinden geri bildirimler verildiğini söyledi.

"Eğitim kalitesi tescilli"

Tıp Fakültesi'nin TEPDAD tarafından Türkiye'de ilk akredite olan tıp fakülteleri arasında olduğunu ve 2029'a kadar devam edeceğini söyleyen Dekan Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi'nin YÖKAK tarafından akredite edilmesiyle de çift akreditasyon ile öğrencilerini mezun ettiklerini bunun kaliteli bir eğitimin göstergesi olduğunu ve diplomaların dünyanın her yerinde geçerliliği vurguladı.

Açılışın ardından ikinci oturumda öğrencilere Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya tarafından Tıp Fakültesi eğitim programı, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu tarafından eğitim-öğretim sınav yönetmeliği ve yönergesi, Prof. Dr. Fatoş Belgin Yıldırım tarafından ders programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)